العربية.نت اليوم.. شوكولا لطلاب السعودية وقصة حب نيمار

عرضت فقرة "العربية.نت اليوم" الثلاثاء، من تقديم الزميلة هبة فارس مجموعة من الأخبار المنوعة ضمن برنامج صباح العربية.

وكانت البداية من صفحة إيران وموضوع موسع عن الأسباب والعوامل التي تقف وراء اندلاع انتفاضة إيران.

ومن صفحة مصر، تطرقت الفقرة إلى موضوع طبيب مصري تحدث عن حالات إنسانية صعبة مرت عليه أثناء تطوعه لمعالجة ضحايا الإرهاب في سيناء.

ومن صفحة السعودية، عرضت صور القهوة والحلويات في قاعات الاختبارات.

أما من الصفحة الأخيرة، فلفتت إلى قصة حب نيمار مع ممثلة برازيلية.

وختمت الفقرة موضوعاتها أخيراً بخبر عن رحلة غادرت في ٢٠١٨ ووصلت وجهتها في ٢٠١٧.