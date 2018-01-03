حادث ولا أغرب.. توأمان ولدا في سنتين مختلفتين!

لا شك أن مسألة ولادة التوائم بفوارق زمنية لا تتعدى الدقائق أمر شائع كثيراً، إلا أن أحداً لا يمكنه أن يتصور أن يولد توأمان في سنتين مختلفتين.

لكن هذا ما حصل مع أم أميركية ولدت توأمها في مستشفى بكاليفورنيا ليلة رأس السنة بينما كان العالم يحتفل بمجيء عام 2018.

وفي التفاصيل بحسب ما أوردت صحيفة الديلي ميل، أن الصغيرين جواكين وإيتان ، كان من المقرر أن يولدا في 27 يناير 2018، إلا أن مشكلة صحية طرأت وشعرت الأم بالمخاض باكراً ليلة 31 ديسمبر، فنقلها زوجها إلى مستشفى ديلانو الطبي الإقليمي.

وولدت الأم طفلها الأول وهو صبي، قبل منتصف الليل، في الساعة 23:58 بالتوقيت المحلي في 31 ديسمبر 2017، ثم ولدت شقيقته بعد 20 دقيقة تقريباً أي في أول يوم من عام 2018