شاهد ما يفعله الملل.. راكب على جناح طائرة

بعدما سئم الانتظار الطويل قبل الخروج من الطائرة، عمد أحد ركاب رحلة لشركة " #ريان_اير" بين لندن وملقة في جنوب #إسبانيا لكسر مخرج الطوارئ والجلوس على الجناح، وفق ما أفادت الشركة وأحد الشهود، الأربعاء.

وقال فرناندو ديل فايي، وهو من الركاب الذين شهدوا على هذه الحادثة: "بعد مضي حوالي نصف ساعة من الانتظار للخروج من الطائرة، توجه هذا الرجل بهدوء إلى #مخرج_الطوارئ وعمد إلى فتحه، ونظر إلى الخارج ثم عاد ليحمل حقيبته وخرج إلى الجناح".

نشر ديل فايي مقطع فيديو التقطه عن هذه الحادثة عبر حسابه على "فيسبوك"، يظهر فيه رجل يمشي على الجناح ويلقي حقيبته قبل الجلوس.

وأضاف ديل فايي، وهو إسباني كان يعود مساء الاثنين من #لندن عبر هذه الرحلة التي انطلقت بتأخير ساعة ووصلت بعد نحو 20 دقيقة من موعدها المحدد إلى #ملقة: "قائد الطائرة كان مذهولاً وسألني من هو الشخص الذي خرج إلى الجناح".

وأوقف الراكب، الذي لم تحدد "ريان اير" هويته ولا عمره، على الفور، بحسب ما أوضح متحدث باسم الشركة في إسبانيا في بيان.

وطلب قائد الطائرة تدخل الشرطة الإسبانية التي حددت هوية الراكب وأحالته إلى السلطات المختصة في مجال السلامة الجوية.