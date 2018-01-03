فيديو..من هم الأصدقاء المخلصون للجيش الروسي؟

نشرت قناة #وزارة_الدفاع_الروسية على #يوتيوب، بمناسبة السنة الجديدة، فيديو حمل عنوان "أصدقاء مخلصون" يصوّر مجموعة من الجراء الرقيقة وهي تلعب في الثلج، راكضة، وتهز ذيولها بكل براءة.

ويظهر الفيديو هذه المجموعة من الكلاب والجراء التابعة لواحدة من بيوتات الجيش الروسي، وهو مركز لتربية الحيوانات الأليفة يحمل اسم "المركز 470 لتربية الكلاب".

ويعود تاريخ هذا المركز إلى أيام الاتحاد السوفيتي سابقا، وفاز في الصيف الماضي بمسابقة دولية تختص بالكلاب التابعة للوحدات العسكرية، شاركت فيه العديد من الدول منها، مصر وإيران وبيلاروس وأوزبكستان.

وعلقت بعض المواقع الأجنبية أن روسيا وبعد أن أظهرت وجهها الخشن في #سوريا، تحاول أن تظهر مع العام الجديد بالقوى الناعمة.ويربي الجيش الروسي حوالي 3000 من الكلاب.