فيديو.. خطاط مصري يرسم المطربين بكلمات أغانيهم

حاتم عرفة خطاط مصري من محافظة الإسكندرية يبلغ من العمر 29 عاماً، تخصص وبرع في رسم المطربين بكلمات أغانيهم.

بدأ الخطاط المصري ممارسة تلك الهواية منذ العام 2006 حيث تخصص في مجال الفن كمصمم جرافيك وكان هذا الطريق وراء انجذابه للفنون البصرية مثل الرسم والتصوير الفوتوغرافي.

وقال لـ"العربية.نت" إنه بدأ في رسم أغلفة الكتب والمجلات، ومع عام 2011، بدأ اهتمامه بالخط العربي، كعنصر استخدمه في التصميمات، ثم بدأ يركز على مجال الخط والزخرفة العربية، وركز كل اهتمامه في هذا المجال سواء التصوير أو الرسم أو الجرافيك أو الفيديو.

وأضاف أنه قام بتنفيذ ورسم الكثير من اللوحات للفنانين مثل #أم_كلثوم و #فيروز و #صلاح_جاهين ومحمد منير، من خلال زخرفة كلمات أغنياتهم على اللوحة مع الصورة الشخصية للمطرب.

وأشار عرفة إلى أنه قدم ورشا لتعليم الخط في مصر من 2012 إلى 2014 في الإسكندرية والقاهرة وطنطا والمنصورة، مؤكدا أنه يسعى إلى نشر هذا النوع من الفن الجميل في #مصر.