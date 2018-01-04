المشردون يشكلون معضلة قبل زفاف الأمير هاري

تختمر عاصفة سياسية قبل زفاف #الأمير_هاري وميغان ماركل، المقرر في 19 مايو/أيار المقبل، بشأن ما إذا كان ينبغي شن حملة على المشردين والمتسولين في بلدة ويندسور التي من المزمع أن تستضيف الحفل.

ردت مؤسسات خيرية معنية بشأن #المشردين بشكل غاضب على دعوة وجهها عضو مجلس البلدية سايمون دودلي إلى الشرطة لـ"تطهير الشوارع" من أجل أن تعطي البلدة انطباعا جيدا لدى الزائرين الراغبين في رؤية تفاصيل الزيجات الملكية.

ورفضت المؤسسات تأكيد دودلي أن المشردين في #ويندسور يعيشون في الشوارع بملء إرادتهم، في وجهة نظر أعرب عنها في رسالة بعثها إلى الشرطة وإلى رئيسة الوزراء المحافظة تيريزا ماي.

وقال غريغ بيلز، الناطق باسم مؤسسة "شيلتر" (المأوى)، اليوم الخميس، إن معاقبة المشردين "قد تأتي بنتائج عكسية تماما".

ويرى دودلي أن المشردين والمتسولين يخلقون "بيئة معادية" في ويندسور.