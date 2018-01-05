أول مقهى ومطعم للحيوانات بمصر.. المشروبات والطعام مجانا

يعتبر هو أول مقهى ومطعم من نوعه للحيوانات في مصر، والجديد أنه يقدم المشروبات والأطعمة لها مجاناً.

في منطقة سموحة بالإسكندرية شرق القاهرة يقع مقهى "بت كونرز"، وتحديداً في أرقى المولات بالمنطقة ومهمته استضافة الراغبين في اصطحاب حيواناتهم الأليفة كالكلاب والقطط والقرود والطيور وغيرها، وتقديم كافة الخدمات لهم.

محمد الكوك صاحب المشروع ٣١ عاماً وحاصل على بكالوريوس التجارة يقول لـ"العربية.نت" إنه فكر في إقامة المطعم والكافيه منذ فترة خاصة أنه يهوى تربية الكلاب، واكتشف أن هواه اقتناء الحيوانات الأليفة لا يجدون مكانا يجلسون فيه مع حيواناتهم، لذا قرر افتتاح مطعم وكافيه لتلبية رغبة هؤلاء.

وأضاف أنه افتتح الكافيه والمطعم منذ يوليو الماضي، وسط تشجيع كبير من أهله وأصدقائه ولاقى المشروع إقبالا كبيرا، وبدا أصحاب الحيوانات الأليفة يترددون عليه بصحبة حيواناتهم، مشيرا إلى أنه وضع كلابه الخاصة في الكافيه للراغبين في الجلوس معهم والذين لا تسمح لهم ظروفهم باقتناء حيوانات أليفة في منازلهم.

وقال إن المشروبات والأطعمة التي تقدم للحيوانات مجانية فيما تكون الأطعمة والمشروبات المقدمة لأصحاب الحيوانات بمقابل مادي، مؤكدا أن المطعم والكافيه يقدمان كافة الخدمات مثلها مثل أَي مطعم وكافيه آخر، لكنه يقدم خدمة إضافية ومجانية للحيوانات.

وكشف الكوك أنه يسمح بدخول كافة الحيوانات إلى المطعم والكافيه عدا المفترسة والمتوحشة، فلديه مكان للكلاب والقطط والقرود والطيور، ولديه قرد يمتلكه ويضعه في الكافيه للراغبين في اللعب معه، مشيرا إلى أن الكافيه والمطعم يعملان منذ الساعة ١١صباحا وحتى الساعة ٤ من صباح اليوم التالي.

ويقول محمد إنه يفكر في التوسع في مشروعه وعمل ممشى لهواة رياضة المشي مع حيواناتهم مضيفا أن العاملين في المطعم والكافيه لديهم الخبرة الكافيه في التعامل مع الحيوانات الأليفة والعناية بها.