شاهد.. لحظة قتل أميركية هددت الشرطة بمسدس

كشفت شرطة ولاية #كانساس الأميركية عن مقطع فيديو درامي يظهر لحظة قيام ضباط بقتل امرأة شابة، لديها سجل جنائي وتحمل مسدسا، رميا بالرصاص.

والمقطع سجلته كاميرا مراقبة مثبتة على ملابس أحد الضباط. وكانت الشرطة قد أخفت المشاهد الدامية التي أعقبت إطلاق 3 رصاصات على المرأة بعد موقف عصيب استمر 3 ساعات.

وحدثت الواقعة المذكورة يوم 23 أغسطس/آب الماضي في مدينة أولاثي بولاية كانساس، حيث أطلقت الشرطة النار مباشرة على سيارا هوارد (26 عاما) الصادر بحقها أمر ضبط بسبب مخالفتها نظام المراقبة الجنائية.

ولهوارد سجل من الجرائم الجنائية، ورفضت في ذلك اليوم، داخل مقر إقامتها ولمدة أكثر من 3 ساعات، الاستسلام للشرطة، بل أخرجت مسدسا وشرعت في التلويح به قبل أن تسقط على وقع رصاصات الشرطة، نقلا عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبدت المرأة في المقطع في حالة من الاضطراب والهياج الانفعالي، ومع تلويحها بالمسدس، وقد أطلق الضباط عليها النار، عقب رفضها الانصياع للتعليمات والاستسلام.

وجاء إطلاق مقطع الفيديو، الثلاثاء، بعد دعوى قضائية أثارت شكوكا حول أسلوب تعامل رجال #الشرطة مع الموقف، وكان إطلاق النار قد اعتبر مبررا بعد تحقيقات معمقة في تفاصيل الحادثة.

وتورطت هوارد في عدة #جرائم ومخالفات منها التشاجر مع والدتها، والقيادة بدون ترخيص. وكانت القضايا تتفاقم كل مرة بسبب تجاهلها لأوامر وتعليمات القضاء والشرطة.

وفي يوم إطلاق النار عليها، كانت تخالف قواعد المراقبة الجنائية بتغيير محل الإقامة دون إبلاغ الشرطة، وذلك بعد تورطها في حادثة سرقة عام 2016.