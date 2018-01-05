نصف مليون دولار.. درّها فرس نهر رضيع على حديقة أميركية

بفضل فرس النهر الرضيع الذي حمل اسم "فيونا"، حققت #حديقة_حيوان سينسناتي الأميركية عوائد بلغت نصف مليون دولار.

ذكرت صحيفة "سينسناتي إنكوايرر" أن الحديقة حققت مبيعات بلغت 480 ألف دولار من تعاقدات تجارية لبيع منتجات تحمل اسم #فرس_النهر الرضيع.

قائمة المنتجات التي ستحمل اسم "فيونا" تشمل ملابس وحليا وحتى الجعة والمثلجات.

وتقول الحديقة إنها لا تلاحق السيولة النقدية التي تحققها المنتجات التي تحمل اسم فيونا، غير أن ميشيل كيرلي الناطقة باسم الحديقة قالت إن أكثر من 200 ألف دولار خصصت لرعاية #فيونا نفسها" وتوفير الغذاء لقطيع حيوانات فرس النهر في الحديقة".

وستحتفل "فيونا" بعيد مولدها الأول في 24 يناير/كانون الثاني الجاري.

وتوقعت شركات تجارية محلية أن يحدث الاحتفال دفعة اقتصادية، فيما تعتزم بعض الشركات طرح منتجات تحمل اسم "فيونا" للاستفادة من هذا الزخم.