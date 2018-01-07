شاهد.. لمن كانت الرصاصة الأولى في هذه المواجهة القاتلة؟

نشرت الشرطة الأميركية في ولاية كانساس فيديو لفتاة متهمة في عدد من القضايا، لوّحت في وجه رجال الشرطة بمسدس كان بحوزتها، ولم تنصعْ لأوامرهم وتلقِ سلاحها، حتى عاجلوها بإطلاق وابل من الرصاص لتقتل في الحال.

ونقلت وسائل الإعلام الأميركية قصة الفتاة القتيلة، سيارا هوارد، ذات الـ26 ربيعاً من عمرها التي رفضت محاولات الشرطة لتسليم نفسها على مدار 3 ساعات قبل أن تنتهي حياتها بهذه الدراما المأساوية.

وحاولت الشرطة إقناعها بضرورة تسليم نفسهما بموجب مذكرة ضبط وإحضار لانتهاكها شروط الخضوع للإقامة الجبرية، بموجب حكم جنائي صادر بحقها في وقت سابق.

يذكر أن القتيلة ارتكبت عدداً من الجرائم والمخالفات، بينها عراك مع والدتها، والقيادة بلا رخصة، وإحجامها غير المبرر عن تنفيذ أوامر القضاء والشرطة المتعلقة بسلوكياتها وتغييرها لمحل إقامتها بدون إخطار الشرطة.

وأفرجت الشرطة الأميركية عن الفيديو الذي يوثق الواقعة بعد دعوى قضائية شككت في أسلوب تعامل رجال الشرطة مع الموقف.