عروض ليزر برج خليفة مستمرة حتى مارس.. وهذه أوقاتها

أعلنت شركة "إعمار" عن مواصلة عرض احتفاليتها Light Up 2018، التي دخلت سجل "غينيس" للأرقام القياسية عن فئة أكبر عرض صوتي وضوئي على مبنى واحد في برج خليفة، حتى نهاية شهر مارس المقبل.

وقالت الشركة في بيان لها، إن تلك الاحتفالات ستقام يومياً في الساعة الثامنة مساءً (بالتوقيت المحلي) خلال أيام الأسبوع، والعاشرة مساءً في عطلة نهاية الأسبوع (الخميس والجمعة والسبت).

ويغطي عرض الليزر، الذي اجتذب أكثر من مليون زائر خلال ليلة رأس السنة، سطحاً بمساحة 109 آلاف و252 متراً مربعاً (تعادل مساحة 20 ملعب كرة قدم)، تستعرضه الشاشات العملاقة الجديدة في برج خليفة، بدقتها المتناهية التي تبلغ 1.1 مليون بكسل.

ومن أبرز المشاهد التي تستعرضها الاحتفالية، العرض البصري الذي يمثل تحيّة وفاء ومحبة للأب المؤسس، الشيخ الراحل زايد بن سلطان آل نهيان، احتفالاً بمبادرة "عام زايد"، التي تحتفي بها دولة الإمارات في عام 2018 بالذكرى المئوية لميلاده.

ويتطلب عرض Light up 2018 تجهيزات ضوئية ضخمة وأجهزة ليزر وملحقات أخرى تزن أكثر من 118 طناً، وكابلات يزيد طولها على 28.7 كيلومتر، تشمل 7.7 كيلومتر من كابلات الطاقة، و21 كيلومتراً من كابلات الشبكات والإشارة.

وتحت أضوائه الساطعة، تتحول منطقة "وسط مدينة دبي" إلى واحدة من أكثر بقاع العالم سطوعاً، بسطوع يصل إلى 76.3 مليون شمعة.

وتأتي أشعة الليزر وأضواء LED الباهرة لتخلق زخارف ملهمة وأنماطاً بألوان متنوعة صعوداً وهبوطاً على ارتفاع البرج بالكامل.

وإضافة إلى عرض ألوان علم دولة الإمارات، يحتوي العرض أيضاً على محاكاة تجريدية، تجسد عناصر الطبيعة.

وأكدت "إعمار" أن استمرار عرض احتفاليتها Light Up 2018، يأتي حرصاً منها على مواصلة إثراء تجربة زوار وسط مدينة دبي بأروع العروض الشيقة التي تبث السعادة وترسم البهجة على الوجوه.