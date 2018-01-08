مصور يقضي عقدين من الزمن في تصوير مكان واحد

لم يتوقع أحد من أصدقاء المصور الفوتوغرافي الصيني المحترف يونغ تشينغ أن يقضي ما يقارب العقدين من الزمن لتصوير جبل تشانغ باي شمال الصين، حيث مسقط رأسه، فيما يبدو أن الجبل الشهير ألقى على هذا المصور تعويذة سحرية لم يزل تأثيرها إلا منذ فترة قريبة.

يقول البعض الذين استغربوا تحمل تشينغ الظروف المناخية الصعبة والبرد القارس الذي كان يقضي خلاله أوقاتاً طويلة في خيمته الصغيرة، لتسجيل التغيرات المناخية التي تحدث هناك لحظة بلحظة "سحر المكان الخلاب الذي يحبس أنفاس كل من يراه استحق هذا العناء من المصور على مدى عقدين من الزمن".

فيما تداولت وسائل الإعلام الصينية قصته غير المألوفة، بعد أن انتهى من هذا التصوير الماراثوني، وبعد أن أسدل الستار عن قصته الغريبة، التي جسد من خلالها عشق الإنسان لتلك الطبيعة الربانية الخلابة.