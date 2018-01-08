هدية غريبة من خطيبة هاري لملكة بريطانيا.. ونوبة ضحك

يبدو أن تقاليد العائلة المالكة في بريطانيا، التي تقوم على تبادل الهدايا الطريفة ليلة الميلاد، شهدت دخولاً مميزاً من قبل الضيفة الجديدة التي انضمت حديثاً إلى العائلة المالكة، أو في طريقها للانضمام.

فقد قدمت الممثلة الأميركية، ميغان ماركل، خطيبة الأمير هاري، لملكة بريطانيا إليزابيث "لعبة هامستر"، ما أدخل الملكة في نوبة ضحك، بحسب ما أفادت صحف بريطانية عدة، منها الميرور والديلي ميل.

واشترت الممثلة السمراء البالغة من العمر 36 سنة، هدية بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق، هي عبارة عن "هامستر" صغير يغني.

ويبدو أن الهدية لاقت استحسان الملكة، التي قالت بحسب ما نقل عنها:" أعتقد أنها ستكون رفيقة جيدة لكلابي".

أما دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون فقدمت حلوى صنعتها خصيصاً للملكة، كما أهدتها جرة من صلصة "تشاتني" من وصفة جدتها.

يذكر أن العائلة الملكية تشتري عادة بعض الهدايا "الطريفة" في عيد الميلاد، لاسيما أن كل أفرادها لديهم ما يكفي من الهدايا الثمينة، وليسوا بحاجة للمزيد منا.