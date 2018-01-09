بالأرقام.. هذه نظريات المؤامرة التي يؤمن بها الفرنسيون

تُعتبر #نظرية_المؤامرة "ظاهرة اجتماعية كبيرة ومقلقة" في فرنسا، إذ إن 80% من الفرنسيين تقريباً يؤمنون بواحدة على الأقل من "نظريات المؤامرة" الرئيسية، حسب ما خلصت إليه دراسة لمعهد "إيفوب" لحساب مؤسسة جان جوريس ومرصد "كونسبيرسي ووتش".

فبعد ثلاث سنوات على اعتداءات باريس في كانون الثاني/يناير 2015، وفي خضم حملة الحكومة على #الأخبار_المزيفة، أظهرت الدراسة أن 79% من الفرنسيين يؤمنون بواحدة من هذه النظريات على الأقل. ويؤمن 34% منهم بأربع منها على الأقل، و13% بسبع على الأقل.

ومن تلك #النظريات القديمة والحديثة، يؤيد 55% من الفرنسيين فكرة أن "وزارة الصحة متواطئة مع شركات صناعة الأدوية لتخفي عن الرأي العام الضرر الذي تلحقه اللقاحات"، فيما يؤيد 54% منهم فكرة أن "وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ضالعة في اغتيال الرئيس جون كينيدي في دالاس".

وعلى صعيد الإرهاب، يعتبر19 % من الفرنسيين أن "ثمة غموضاً لا يزال قائماً" بشأن الاعتداء على مجلة "شارلي إيبدو" العام 2015، مشيرين إلى أنه ليس من المؤكد "أن يكون خطط له ونفذه إرهابيون فقط"، منهم 27% دون سن الـ35 و30% بين سن 18 و24 عاماً.

ويرى32 % أن "فيروس الإيدز استُحدث في المختبر واختبر على الأفارقة قبل أن ينتشر في العالم"، فيما يؤيد 31% القول إن "الجماعات الإرهابية مثل القاعدة وداعش هي في الواقع دمى في أيدي أجهزة الاستخبارات الغربية".

ويظن16 % من الفرنسيين أن الأميركيين لم يصلوا يوما إلى القمر ويرى 9% أنه "من الممكن أن تكون الأرض مسطحة وليس دائرية كما يدرسون في المدرسة".

واعتبر رودي رايخشتادت مدير "كونسبيرسي ووتش" أن هذه النتائج تؤكد "أننا نواجه جماعياً ظاهرة ملموسة وكبيرة تطال كل المجتمع وتؤثر على التمثيل الجماعي بشكل مقلق".

وأجريت الدراسة بين 19 و20 ديسمبر/كانون الأول وشملت عينة تمثيلية لسكان #فرنسا البالغين من 1000 شخص، استنادا إلى نظام الحصص استكملت بعينة ثانية من 252 شخصاً دون سن الـ35.