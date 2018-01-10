بالصور.. ثمانيني يسطو على مصرف في سويسرا

أعلنت السلطات السويسرية أنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 80 عاماً بتهمة #السطو على بنك بالقرب من مدينة لوسرن.

وقال الادعاء في مقاطعة #لوسرن الثلاثاء إن الرجل الذي اعتقل الاثنين في منطقة لوسرن اعترف بجريمة #السرقة في بلدة ميغان في ديسمبر/كانون الأول الماضي. ولم يتم الكشف عن اسم المشتبه فيه، وفقا لقوانين الخصوصية، ولم تتوفر تفاصيل أخرى على الفور.

وفي وقت السرقة، أفرجت الشرطة عن صورة للمشتبه به وهو يرتدي قناعاً أسود، ويمسك حقيبة بلاستيكية زرقاء بها الأموال التي سرقها من المصرف قبل أن يهرب سيراً على الأقدام.

لم يتضح ما إذا كان الرجل مسلحاً، وما هي كمية الأموال التي هرب بها.