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بالصور.. ثمانيني يسطو على مصرف في سويسرا

المصدر: برلين – اسوشيتدر برس
الصورة التي وزّعتها الشرطة عن عملية السطو
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أعلنت السلطات السويسرية أنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 80 عاماً بتهمة #السطو على بنك بالقرب من مدينة لوسرن.

السارق المسن السارق المسن

وقال الادعاء في مقاطعة #لوسرن الثلاثاء إن الرجل الذي اعتقل الاثنين في منطقة لوسرن اعترف بجريمة #السرقة في بلدة ميغان في ديسمبر/كانون الأول الماضي. ولم يتم الكشف عن اسم المشتبه فيه، وفقا لقوانين الخصوصية، ولم تتوفر تفاصيل أخرى على الفور.

المصرف الذي تعرض للسطو المصرف الذي تعرض للسطو

وفي وقت السرقة، أفرجت الشرطة عن صورة للمشتبه به وهو يرتدي قناعاً أسود، ويمسك حقيبة بلاستيكية زرقاء بها الأموال التي سرقها من المصرف قبل أن يهرب سيراً على الأقدام.

لم يتضح ما إذا كان الرجل مسلحاً، وما هي كمية الأموال التي هرب بها.

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