نيويورك والمساواة.. طاولة لتغيير الحفاظات بمراحيض الرجل

ستجهز مراحيض الرجال في #نيويورك قريبا بطاولات لتغيير حفاظات الأطفال بموجب قانون بلدي جديد يسعى إلى إزالة "عدم المساواة" بين النساء والرجال في هذا المجال.

وأصدر رئيس بلدية المدينة الديمقراطي، بيل دي بلازيو، المرسوم الذي يلزم بوضع طاولات لتغيير الحفاظات في كل مراحيض أبنية الإدارات العامة المفتوحة وغيرها للجمهور، وسواء الجديدة منها أو المرممة في غضون 6 أشهر.

وأوضح رئيس البلدية التقدمي الذي أعيد انتخابه قبل فترة قصيرة "هذا #القانون الجديد سيضمن حصول كل الأهل على التجهيزات الضرورية في الأبنية العامة"، وأكد أنها "خطوة كبيرة إلى الأمام" للأهل القاطنين في عاصمة الولايات المتحدة المالية.

وأضاف دي بلازيو "في كثير من الأحيان يجد الآباء والأهل الذين لا يصنفون أنفسهم لا في خانة الرجال ولا النساء مستبعدين من المنشآت الموجهة إلى العائلات. يجب أن تتغير الأمور"، وأشار إلى أنه غالبا ما اضطر في الماضي إلى ترك عناء تغيير حفاظات طفيلهما إلى زوجته.

في تشرين الأول/أكتوبر 2016 صادق الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما على قانون يلزم الأبنية الفيدرالية المفتوحة أمام الجمهور توفير طاولات لتغيير الحفاظات في كل المراحيض.

والمراحيض العامة في نيويورك قليلة نسبيا، ويضطر الكثير من سكان المدينة والسياح فيها إلى استخدام المراحيض المتاحة في المقاهي والمطاعم وبعض المتاجر مثل السوبرماركت.