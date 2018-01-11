إرجاء محاكمة إل تشابو في أميركا إلى سبتمبر

أرجأ قاض فيدرالي في بروكلين محاكمة بارون المخدرات المكسيكي، خواكين غوسمان، الملقب بـ "إل تشابو" الأربعاء، من نيسان/أبريل إلى أيلول/سبتمبر، من دون تحديد تاريخ انطلاقها.

وكان القاضي براين كوغان قد أجّل الاثنين لمدّة شهر جلسة تمهيدية كان من المزمع انعقادها في 19 كانون الثاني/يناير، بناء على طلب من إدواردو بالاريزو محامي #إل_تشابو.

وطلب المحامي إمهاله مزيداً من الوقت لدراسة ملفّ الدعوى الذي يقع في 290 ألف صفحة، علما أنه كان من المفترض أن تنطلق المحاكمة في 16 نيسان/أبريل.

وأوضح القاضي أنه فكّر بداية في تأجيل المحاكمة إلى آب/أغسطس، لكنه قرر في نهاية المطاف إرجاءها إلى أيلول/سبتمبر بغية ضمان مشاركة مزيد من الأعضاء في هيئة المحلفين، وفق ما جاء في مستند أرفق الأربعاء بملف الدعوى.

وكانت المكسيك سلّمت #تاجر_المخدرات الأخطر وزعيم عصابة "سينالوا" خواكين "إل تشابو" غوسمان البالغ من العمر ستين عاما إلى #الولايات_المتحدة في كانون الثاني/يناير الماضي.

وبسبب فراره مرارا من سجون المكسيك، تحتجزه السلطات الأميركية في ظروف قاسية مشددة في سجن في مانهاتن وتحدّ من زيارته، وهي ظروف يندد بها محاموه باستمرار.

والشهر الماضي، اتهمت النيابة العامة محامي إل تشابو بنقل رسائل من موكّله تنطوي على تهديد لشهود محتملين، ما نفاه إدواردو بالاريزو.