العربية.نت اليوم.. عنترة بن شداد عاش في القصيم

عرضت فقرة "العربية.نت اليوم"، الخميس، مجموعة من الأخبار المنوعة من تقديم الزميلة، هبة فارس، ضمن برنامج صباح العربية.

والبداية كانت قصة تحدي ونضال الطفلة السعودية، غلا عبدالله الخالدي، التي تم اختيارها أول سفيرة للنوايا الحسنة "للإصرار والعزيمة" في العالم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي موضوعنا التالي من صفحة السعودية كشفنا مكان إقامة أشهر فرسان وشعراء العرب، عنترة بن شداد العبسي، الذي اشتهر بحبه الجنوني لعبلة، ابنة عمه.

ومن ثم انتقلنا إلى مقهى مخصص لنساء فقط، لمتابعة مونديال روسيا بدون إزعاج ولا تدخين ولا شيشة.

ومن صفحة الصحة تحدثنا عن أحدث صيحة في اللياقة البدنية.

ومن الصفحة الأخيرة.. تناولنا موضوع اقتناء الحيوانات الأليفة تحسن الصحة النفسية والعقلية للإنسان.