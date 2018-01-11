بلدية واشنطن تكرم معارضا روسيا اغتيل في موسكو

أصدر المجلس البلدي للعاصمة الأميركية قرارا أطلق بموجبه على جزء من الجادة التي يقع فيها مبنى السفارة الروسية في #واشنطن اسم "ساحة #بوريس_نيمتسوف" تكريما للمعارض الروسي الذي اغتيل في #موسكو في 2015.

والقرار الذي صدر بإجماع أعضاء المجلس البلدي الثلاثة عشر (11 ديمقراطياً ومستقلين) تم اعتماده بصورة "طارئة" بانتظار صدور تشريع نهائي بشأنه. ويمكن للكونغرس، الذي يتمتع بسلطة الوصاية على مقاطعة كولومبيا حيث تقع واشنطن، أن يعترض على هذا القرار.

وقرر المجلس البلدي تنظيم حفل رسمي يتم خلاله رفع الستارة عن اسم الساحة في 27 شباط/فبراير في الذكرى السنوية الثالثة لاغتيال المعارض الروسي، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين في البلدية.

ويقع مبنى السفارة الروسية في جادة #ويسكونسن التي تعتبر من أبرز شرايين المرور في شمال غربي العاصمة.

ورحب السيناتور الجمهوري عن ولاية فلوريدا، #ماركو_روبيو، بقرار المجلس البلدي، معتبرا أنه بهذا القرار "نحن نرسل إلى فلاديمير بوتين رسالة واضحة بأن الشعب الأميركي يقف إلى جانب الروس الذين يحاولون بشجاعة أن يبنوا لبلدهم مستقبلا حرا وديمقراطيا".

واغتيل نيمتسوف (55 عاما) في آذار/مارس 2015 بالرصاص أثناء سيره برفقة صديقته على الجسر الكبير المحاذي للكرملين في موسكو.

ودعت المعارضة الروسية والدول الغربية إلى تحقيق كامل وشفاف في قضية اغتيال نيمتسوف، الذي شغل منصب نائب رئيس الحكومة في ظل حكم بوريس يلتسين في التسعينيات.