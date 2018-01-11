حقائب سفر ذاتية التنقل بمعرض في لاس فيغاس

لا شك في أن السيارات المستقلة لن تصل عماً قريب إلى مرائبنا، لكن بالانتظار باتت حقائب السفر الذاتية التنقل جاهزة للاستخدام في #المطارات.

فقد قُدّمت هذا الأسبوع في معرض مستهلكي الأجهزة الإلكترونية "سي أي أس" في لاس فيغاس "روبوتات على شكل حقائب سفر" مزودة بأحدث #التقنيات المستخدمة في السيارات المستقلة، من أجهزة استشعار وكاميرات.

وقد طورت الشركة الأميركية الناشئة "ترافلمايت" #حقيبة_سفر يتم التحكم بها عن بعد بواسطة هاتف ذكي في وسعها التنقل بطريقة مستقلة بسرعة 11 كيلومترا في الساعة من خلال اتباع صاحبها والالتفاف على العقبات الموجودة على طريقها.

وصرح مؤسس الشركة ماكسيميليان كوفتون "إنه بالفعل روبوت يتبعكم أينما ذهبتم".

وبفضل تقنية #الذكاء_الاصطناعي، تتبع هذه الحقيبة وتيرة تنقل صاحبها، "فهي تبطئ إن أبطأ وتتوقف إن توقف. والهدف طبعا هو أن يكون المسافر طليق اليدين"، بحسب كوفتون الذي أوضح أنه يمكن أيضا التحكم بها عن بعد بواسطة تطبيق على الأجهزة المحمولة، تماما مثل الطائرات المسيرة.

ومن المزمع طرح هذا المنتج الشهر المقبل في #الولايات_المتحدة بسعر 1100 دولار قبل تسويقه في أوروبا واليابان.

وصممت شركة ناشئة أخرى هي الصينية "فوروورد اكس" منتجا مماثلا يعتمد على تقنية التعرف على الوجوه بدلا من #تطبيق محمول.

ومن المرتقب تسويق هذا #المنتج الذي في وسعه التعرف على الحركات والتوقف تلقائيا وقت الضرورة، في منتصف العام 2018 بسعر لا يتخطى ألف دولار، بحسب ما أوضح مؤسس الشركة نيكولاس تشي خلال تقديم نموذج عن الحقيبة في معرض "سي اي اس".

ونموذجا "ترافلميات" و"فوروورد اكس" مزودان ببطاريات ذات استخدام واحد، إذ يحظر استعمال بطاريات الليثيوم-ايون في الطائرات بسبب خطر احتراقها.