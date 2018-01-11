شاهد..سطو مسلح على فندق بباريس وسرقة بالملايين

قالت #الشرطة_الفرنسية إن لصوصا مسلحين بفؤوس سرقوا الأربعاء مجوهرات ربما تصل قيمتها لأكثر من 5 ملايين دولار من متجر في #فندق_ريتز باريس الشهير.

ونفذ 5 لصوص عملية السطو في الفندق الفاخر بعد ظهر الأربعاء، وأُلقي القبض على 3 منهم فيما لاذ اثنان بالفرار. ولم تقع أي إصابات.

وافتتح فندق ريتز باريس عام 1898 ، وكان أول فندق في العاصمة الفرنسية يوفر الكهرباء في جميع أدواره وفي دورات المياه بداخل الغرف.

ونزل #مشاهير في الفندق مثل مصممة الأزياء كوكو شانيل، والمؤلف مارسيل بروست، كما كان يرتاده الكاتب الأميركي الشهير إرنست هيمنجواي.

وقضت الأميرة البريطانية #الراحلة_ديانا آخر ليلة لها في فندق ريتز قبل مقتلها في حادث سيارة مع عشيقها دودي الفايد ابن محمد الفايد الذي يملك الفندق.