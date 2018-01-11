شاهد.. مضيفة طيران تخفي نصف مليون دولار بطريقة عجيبة

اكتشفت السلطات في #الهند أمر مضيفة طيران، وهي تحاول تهريب نصف مليون دولار، حيث قام رجال الأمن باعتقال المضيفة الجوية وتوثيق الحادثة وكشف الطريقة التي استخدمتها السيدة الهندية في إخفاء هذا المبلغ المالي الضخم في حقيبتها.

ويظهر مقطع فيديو السيدة الهندية، وهي تخضع لتفتيش حقيبتها، ومن ثم استخراج النصف مليون دولار أميركي، إلا أن الظاهر من التسجيل أن عملية التفتيش تمت، والمضيفة على متن الطائرة وليس في المطار، ما يعني أن المضيفة نجحت على الأغلب في تمرير المبلغ المالي من نقاط التفتيش في المطار وتم الاشتباه بها لاحقاً ليتم ضبط الأموال في حقيبة يدها المحمولة على متن الطائرة.

وقالت تقارير صحافية غربية إن المضيفة تُدعى ديفشي كولشريشثا وتبلغ من العمر 25 عاماً، حيث قامت بحمل مبلغ النصف مليون دولار على شكل ربطات من فئة المئة دولار، وقامت بتغليف كل رزمة من الأموال على حدة بالقصدير لعرقلة ظهوره على أجهزة الأمن والماسحات الضوئية في المطار، ومن ثم وضعت المبلغ تحت أدوات الماكياج والأحذية في الحقيبة الصغيرة التي حملتها معها إلى قمرة الطائرة.

وأفرجت سلطات الجمارك الهندية بشكل رسمي عن تسجيل الفيديو الذي ظهرت فيه مضيفة الطيران لحظة اكتشاف المبلغ المالي، ومن ثم إلقاء القبض عليها.

وكانت المضيفة الجوية كولشريشثا قد تم اكتشاف أمرها وهي على متن طائرة تابعة لشركة "جت إيروايز" تعتزم الاقلاع من مدينة دلهي الهندية إلى هونغ كونغ، وذلك عند الساعة الثانية من فجر الاثنين الماضي بالتوقيت المحلي.

وبحسب المعلومات التي تنظر فيها المحكمة الهندية حالياً فإنه يسود الاعتقاد بأن كولشريشثا تعمل مع رجل أعمال ثري في نيوديلهي يُدعى أميت مالهوترا ويدير شبكة ضخمة لتهريب الأموال.