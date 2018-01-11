هذه عقوبة الطيار الذي صفع مساعدته بقمرة القيادة

ذكرت شركة طيران هندية أنها أقالت طيارين اثنين قيل إنهما تشاجرا في #قمرة_القيادة، حيث يزعم أن الرجل #صفع_المرأة خلال رحلة يوم رأس السنة الميلادية من لندن إلى مومباي.

وأعلنت شركة جيت آيروايز في بيان أنها "أنهت خدمات طياري طاقم قمرة القيادة على الفور"، دون أن تصدر الشركة أي تفاصيل أخرى.

وأفادت وسائل الإعلام الهندية أن #الطيار صفع مساعدته خلال جدال في قمرة القيادة، وأنها خرجت تبكي ورفضت لفترة العودة إلى قمرة القيادة.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا" في وقت سابق بأن الربّان خرج أيضا من المقصورة في مرحلة ما، ولم يكن أحد يتحكم بالقيادة لبرهة من الوقت.

وقد هبطت الطائرة التي كانت تقل 324 راكبا و 14 من أفراد الطاقم بسلام.

وجاء في بيان سابق صادر عن شركة الطيران أن "سوء تفاهم حدث في مقصورة القيادة لكنه سرعان ما حُلّ وديا وواصلت الطائرة رحلتها حتى بومباي حيث حطت من دون مشاكل".

وأوضح البيان وقتها أن "الشركة أبلغت المديرية العامة للطيران المدني بالحادثة، وسحب الفردان المعنيان من دوامات الخدمة ريثما يتم إجراء تحقيق داخلي".