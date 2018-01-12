انظر لحيلة التماسيح في مواجهة موجة الصقيع بأميركا

نشرت حديقة في ولاية نورث كارولاينا الأميركية قبل أيام قليلة فيديو رائعا يظهر كيفية تحايل التماسيح على صقيع الطبيعة.

فوسط موجة الصقيع التي ضربت الولايات المتحدة وكندا في الأيام الماضية حيث وصلت درجات الحرارة في بعض المناطق إلى أكثر من 20 درجة تحت الصفر، بدت تلك التماسيح تتحايل بذكاء على البرد القارس.

ونشرت حديقة سوام بارك للحيوانات فيديو شارحة فيه كيف عمدت التماسيح من تحت المياه المجمدة إلى مد قسم من رأسها وتحديداً فكها وأنفها إلى الأعلى من فتحة المياه المجمدة من أجل التنفس.

Avec le froid polaire aux États-Unis, un parc d'attractions de Caroline du Nord a posté une vidéo montrant comment les alligators survivent dans l'eau gelée, en se laissant prendre dans la glace avec leurs seules narines hors de l'eau, pour continuer à respirer #AFP pic.twitter.com/dKIm9EVAhh — Agence France-Presse (@afpfr) January 10, 2018

يذكر أن موجة البرد القارس التي ضربت الولايات المتحدة بدأت في 25 من يناير تقريباً وامتدت لحوالي أسبوعين. وقد وجدت دراسة سريعة أن العاصفة القطبية نجمت عن "هياج الطبيعة".

وقد قام فريق العلماء الذي درس الطقس القاسي بحساب موجة البرد الأخيرة التي بدأت حول عيد الميلاد ورأى أنها كانت أقوى 15 مرة عما كانت عليه قبل قرن.

وخلال الأسبوعين اللذين استمر فيها الطقس المتجمد سجلت العديد من المدن على الساحل الشرقي ومنطقة الغرب الأوسط درجات حرارة جد منخفضة.