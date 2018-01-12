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انظر لحيلة التماسيح في مواجهة موجة الصقيع بأميركا

المصدر: دبي- العربية.نت
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نشرت حديقة في ولاية نورث كارولاينا الأميركية قبل أيام قليلة فيديو رائعا يظهر كيفية تحايل التماسيح على صقيع الطبيعة.

فوسط موجة الصقيع التي ضربت الولايات المتحدة وكندا في الأيام الماضية حيث وصلت درجات الحرارة في بعض المناطق إلى أكثر من 20 درجة تحت الصفر، بدت تلك التماسيح تتحايل بذكاء على البرد القارس.

ونشرت حديقة سوام بارك للحيوانات فيديو شارحة فيه كيف عمدت التماسيح من تحت المياه المجمدة إلى مد قسم من رأسها وتحديداً فكها وأنفها إلى الأعلى من فتحة المياه المجمدة من أجل التنفس.

يذكر أن موجة البرد القارس التي ضربت الولايات المتحدة بدأت في 25 من يناير تقريباً وامتدت لحوالي أسبوعين. وقد وجدت دراسة سريعة أن العاصفة القطبية نجمت عن "هياج الطبيعة".

وقد قام فريق العلماء الذي درس الطقس القاسي بحساب موجة البرد الأخيرة التي بدأت حول عيد الميلاد ورأى أنها كانت أقوى 15 مرة عما كانت عليه قبل قرن.

وخلال الأسبوعين اللذين استمر فيها الطقس المتجمد سجلت العديد من المدن على الساحل الشرقي ومنطقة الغرب الأوسط درجات حرارة جد منخفضة.

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