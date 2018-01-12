تايوان خط أحمر.. الصين تعاقب فندق ماريوت

أمرت هيئة الرقابة على الإنترنت الصينية سلسلة فنادق #ماريوت بإغلاق موقعها على شبكة الإنترنت وتطبيقها في #الصين لمدة أسبوع واحد، عقب انتقادات وجهت للشركة لإشارتها إلى #التبت و #تايوان كدول في استبيان رأي العملاء.

وقالت هيئة أمن الإنترنت في شنغهاي، الجمعة، ان ماريوت امر "بإجراء فحص ذاتي شامل، وتصحيح المحتوى غير القانوني تماما".

ومن ناحية أخرى، أعلن ارنى سورنسون، الرئيس التنفيذي لشركة ماريوت، في بيانه ان الشركة "تحترم وتدعم سيادة ووحدة اراضي الصين".

وأرسل فندق ماريوت الاستبيان الى الزبائن يسألهم عن البلد الذي يعيشون فيه، وقدم خيارات بينها #التبت وتايوان وهونغ كونغ.

وتبدي بكين بحساسية شديدة تجاه وضع تايوان، ذات الحكم الذاتي، والتي تؤكد الصين أنها والتبت جزء من اراضيها.