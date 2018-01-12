وصفة رئيس الفلبين.. العلكة تسكن آلام الظهر

كشف الرئيس الفلبيني، #رودريغو_دوتيرتي، الذي يعرف عنه أنه يمضغ #العلكة باستمرار حتى في الاجتماعات الرسمية، أن هذه العادة تساعده على تسكين آلام ظهره.

ودوتيرتي، البالغ من العمر 72 عاما، والذي وصل إلى سدة الرئاسة في العام 2016، مختلف عن نظرائه بالكثير من العادات والسلوك، مثل حديثه المباشر من دون مواربة وألفاظه النابية وملابسه الغريبة، وأيضا مضغ اللبان باستمرار.

والخميس، علق دوتيرتي على هذه العادة وقال مازحا إن أفضل هدية يمكن أن يتلقاها شكرا له على أفعاله هي العلكة لأنها "تسكّن آلامي". وألمح بذلك إلى أنه مصاب بمشاكل في العمود الفقري، من دون أن يعطي أي تفصيل.

وكان مقطع مصوّر يظهر فيه دوتيرتي وهو يمضغ العلكة في لقاء مع نظيره الصيني، شي جينبينغ، أثار هلعا لدى السلطات اليابانية التي تعتني كثيرا بشؤون البروتوكول، وذلك قبل لقاء له مع الامبراطور أكيهيتو.

وفي العام 2016، أثارت صورة له مع ملك كمبوديا، نوردوم سيهاموني، ظهر فيها وأكمامه مطوية وياقة قميصه مفتوحة، انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الكمبودية حينها.

وفي السنة نفسها، أقر أنه تعاطى في السابق #الفنتانتيل، وهو مخدّر قوي يعطى عادة لمرضى السرطان، وذلك بعد إصابته بحادث على الدراجة النارية.

وتحدث أيضا عن صداع يومي يعاني منه، وعن أمراض أخرى منها اضطرابات قلبية وعائية متصلة بالتدخين.

وأثار ذلك تكهّنات حول حالته الصحية، علما أنه الأكبر سناً من بين الرؤساء الذين تعاقبوا على حكم الفلبين.