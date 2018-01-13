بالصور.. استخراج شهادات نسب للكلاب في السودان

رغم أنها البنت الوحيدة المشاركة في أول عرض لتحديد نسب الكلاب الذي نظمته جمعية نادي مربي الكلاب السودانية لكن كلبها المنحدر من سلالة ألمانية فشل في اجتياز اختبار الحكم "الصربي "واتضح أن كلبها لا ينحدر من أب وأم من نفس السلالة وبالتالي لايستحق شهادة النسب التي يمنحها الاتحاد الدولي للكلاب ببلجيكا الذي يشرف على تحديد نسب السلالات لفصائل الكلاب المعروفة عالميا.

ومن سيبريا الباردة وإيطاليا وأوكرانيا وفرنسا والدنمارك وأمريكا اللاتينة والأرجنتين جلب هواة تربية الكلاب في #السودان فصائل نادرة وأخرى معروفة عالميا بغرض الهواية أو الصيد أو الحراسة.

"الهاسكي" و"السايبري" و"البيجل" و"الدوبيرمان" و"الجيرمان لونق هير" و"الروتفايلر" و"البوكسر"و"البولدغ" الفرنسي فصائل عالمية جلبها هواة مربي الكلاب لتبدأ مسيرة جديدة من حياتها للتأقلم مع الأجواء الدافئة في السودان.

العرض الذي استمر ليومين يخضع فيه المدرب الصربي "بتاو فيدوفتش" تلك الكلاب لاختبار قصير لايتجاوز الخمسة دقائق يبدأ بنزول الكلب وصاحبه إلى حلبة المنافسة حيث يدور دورتين أمام اللجنة بخطوات سريعة وأخرى بطيئة.

يعتمد الحكم على الطبيعة القياسية المسجلة عالميا وعلى خبرته الطويلة في معرفة خصائص السلالات من حيث شكل الوقفة و"كسحة" الظهر أو طبيعة المشاعر التي تبدو على وجهه وطبيعة البريق في عينيه وحركة فمه إضافة إلى اختبارات الذكاء لتحديد اليقظة والانتباه.

وقبل 3 سنوات تكونت جمعية نادي مربي الكلاب لتقديم الخدمات لمربي وهواة اقتناء سلالات الكلاب المختلفة.

ويهدف النادي إلى إبراز وجه السودان في المحافل الدولية للتقدم الحضاري في التعامل مع الكلاب ونشر الوعي في المجتمع باهمية الحفاظ عليها والعناية بها وتدريبها واستخدام أفضل الأساليب لتخطي المشاكل التربوية والمساهمة في نشر ثقافة الرفق بالحيوان.

يقول نصر منديل رئيس جمعية النادي السوداني لمربي الكلاب لـ"العربية.نت" إن العرض يهدف إلى تنقية السلالات ودعم كل مقتني كلاب الصيد أو الحراسة أو الرفقة بإصدار شهادات نسب لجميع الكلاب المملوكة لمربيها وتسجيل المزارع الخاصة بتربية الكلاب وذلك لمراقبة جودة الكلاب وأصولها.

ويضيف منديل هدف الجمعية هو الانضمام للاتحاد الدولي للكلاب ببلجيكا " ومن شروط الانضمام هو إصدار شهادات النسب الخاصة بالدولة طبقا للمعايير القياسية للسلالات التي يقرها الاتحاد الدولي".

وتقوم الجمعية بإصدار ثلاث انواع من شهادات النسب وهي شهادة النسب "الصفرية "وتصدر للكلاب التي لاتحمل شهادات نسب أو تحمل شهادات نسب غير معتمدة من الاتحاد الدولي حيث تقوم هذه الكلاب بالاشتراك بالفحص الذي تنظمه الجمعية خلال المسابقات ويقوم الحكم المعتمد من الاتحاد الدولي باعتماد مواصفاتها مقارنه بالمواصفات القياسية للسلالة ومن ثم يتم إصدار شهادة نسب جديده بعد حقن" المايكروشيب" للكلب المعتمد.

الشهادة الثانية هي شهادة النسب "الوطنية" وتصدر فقط للكلاب المولودة على الاراضي السودانية لاهالي تحمل شهادات نسب معتمدة من الإتحاد الدولي ومسجلين بالجمعية.

الشهادة الثالثة لأغراض تتعلق "بالتصدير" وهي مخصصة لكلاب مولودة في السودان ومعتمدة دوليا ولكن مالك هذه الكلاب يعيش خارج السودان.