صدمة في تورنتو.. رجل يهاجم طفلة ويمزق حجابها

وسط حال من الذهول والاستنكار بين سكان المدينة، تحقق شرطة تورونتو الكندية في إقدام شخص مجهول على قطع حجاب فتاة تبلغ العمر 11 عاماً وهي ذاهبة إلى مدرستها الجمعة مما زاد الضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات أخرى ضد الهجمات على المسلمين.

وقالت متحدثة باسم شرطة المدينة إن المهاجم قطع في محاولتين خلال عشر دقائق حجاب الفتاة باستخدام مقص خلال سيرها مع شقيقها إلى

مدرستها.

في حين، قالت خولة نعمان، الطالبة بالصف السادس للصحفيين في مدرستها اليوم "شعرت باضطراب وخوف ورعب". وأضافت "صرخت وفر الرجل. واتبعنا هذا الحشد من الناس حتى نكون في أمان. لكنه عاد ثانية وأقدم على قطع حجابي مجددا".

من جهتها، أعلنت إدارة المدرسة أنها تشعر بصدمة بسبب الهجوم الذي وصفته كاثلين وين رئيسة وزراء إقليم أونتاريو بأنه "عمل كراهية جبان" لا يمثل الإقليم.

وجاء الهجوم مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لإطلاق نار في مسجد بمدينة كيبيك أودى بحياة ستة من المصلين.

وقرر قاض في كيبيك الشهر الماضي تعليق قانون يحظر ارتداء النقاب وغيره من أغطية الوجه في العمل أو خلال القيام بخدمة عامة.