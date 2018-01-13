لماذا منعت والدة "أبو تريكة" من السفر إلى الأردن؟

ألغت سلطات مطار القاهرة الدولي مساء الجمعة، سفر السيدة فاطمة حسين، 73 عاماً والدة محمد #أبوتريكة لاعب المنتخب القومي والنادي الأهلي السابق إلى الأردن.

وذكرت مصادر مصرية أن والدة أبو تريكة كانت تستقل طائرة الخطوط الأردنية الرحلة ٥٠٤ المتجهة إلى عمان، تمهيدا لسفرها بعد ذلك إلى العاصمة القطرية الدوحة لزيارة ابنها اللاعب الدولي المتواجد والمقيم هناك.

وأضافت أن قائد طائرة الخطوط الأردنية رفض سفرها، لسوء حالتها الصحية، وطالب بوجود مرافق معها على الرحلة، إلا أنها لم تتمكن من إحضار مرافق مما اضطره إلى إلغاء سفرها.

وتبين أن والدة أبو تريكة كانت في طريقها إلى الدوحة لاستكمال علاجها هناك.

يذكر أن اللاعب الدولي السابق للمنتخب المصري قد أدرج اسمه على قوائم الكيانات الإرهابية بعد صدور حكم قضائي من محكمة الجنايات المصرية لثبوت تورط شركته في تمويل جماعة الإخوان.