"نسخة طبق الأصل" من رئيس وزراء تايلاند للأطفال

وقف أطفال تايلانديون اليوم السبت للتصوير مع صور من الورق المقوى وبالحجم الطبيعي لبرايوت تشان أوتشا رئيس الوزراء ورئيس المجلس العسكري الحاكم وذلك في مهرجان سنوي للاحتفال بيوم الطفل.

وجرت العادة على فتح ثكنات الجيش والجهات الحكومية في #تايلاند أبوابها أمام الأطفال في السبت الثاني من يناير/كانون الثاني والسماح لهم بالتعامل مع الأسلحة. كما حصل الأطفال الذين زاروا مقر الحكومة على فرصة الجلوس في مقعد رئيس الوزراء.

ووضعت 18 صورة من الورق المقوى لرئيس الوزراء في أنحاء مقر الحكومة. وتظهر الصور برايوت في أوضاع متعددة منها وهو يركل كرة

ويسدد لكمة.

وأثار برايوت انتقادات جماعات لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي عندما وضع مازحا إحدى هذه الصور أمام مكبر للصوت وقال لصحفيين مشيرا لها "اسألوا هذا الرجل" إن كانت لديهم أسئلة ثم انصرف.

ووانسو تشاي-أري (14 عاما) هو أحد المراهقين الكثيرين الذين وقفوا للتصوير مع صور رئيس الوزراء المحبب إلى نفسه والذي يشير إليه بلقبه (تو).

وقال وانسو لرويترز "أود أن يبقى العم تو (في السلطة) لأطول فترة ممكنة كي يطور بلادنا".

وانتزع برايوت السلطة خلال اضطرابات في 2014 ويتحدث على استحياء عن مستقبله السياسي لكنه بدا حريصا على تحسين صورته العامة وسط شكوك متنامية بأنه يعتزم البقاء في السلطة بعد الانتخابات المقبلة.

وتعهدت الحكومة بإجراء انتخابات عامة في نوفمبر تشرين الثاني 2018 بعد أن أجلتها عدة مرات.

ويلعب الجيش التايلاندي دورا كبيرا في الحياة السياسية والاجتماعية في البلاد منذ فترة طويلة ويستخدم يوم الطفل لتعزيز رسالته في أوساط الجيل الجديد.

وقال قائد الجيش التايلاندي تشالرمتشاي سيتيسارت خلال كلمة بمناسبة يوم الطفل في معسكر للجيش بالعاصمة بانكوك "نقترب هذه الأيام من شعبنا أكثر من أي وقت مضى".