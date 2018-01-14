حزب بريطاني يوقف صديقة زعيمه للإساءة لخطيبة الأمير هاري

علق حزب استقلال المملكة المتحدة عضوية صديقة زعيم الحزب، بعدما أدلت بـ #تصريحات_عنصرية حول #خطيبة_الأمير_هاري #ميغان_ماركل.

واعتذرت جو مارني في بيان عن "اللغة المروعة" التي استخدمتها في سلسلة رسائل نصية لصديق، بيد أنها قالت إن التصريحات "انتزعت من سياقها".

وذكرت صحيفة ذا ميل أون صنداي البريطانية أن مارني (25 عاماً) أدلت بتصريحات مسيئة حول "ماركل والسود"، لاسيما وصفها "بالقبيحة".

كما تحدثت ماركل، التي ستتزوج من هاري في مايو /أيار، عن عرقيتها، وكيف أثر ذلك على حياتها المهنية.

وقال زعيم الحزب هنري بولتون إن عضوية مارني علقت فورا. ولا تتولى مارني أي منصب رسمي في الحزب.