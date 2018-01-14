شاهد.. طائرة تنزلق وتتدلى فوق مياه البحر الأسود بتركيا

انزلقت طائرة ركاب عن المدرج، ليل السبت، أثناء هبوطها في مطار طرابزون بشمال تركيا وكادت أن تسقط في البحر، حيث استقرت على حافة الشاطئ، ولم يصب ركابها بأذى حسب ما أفاد الإعلام المحلي.

ولم يسفر الحادث عن إصابات بين 162 من ركاب طائرة شركة "بيغاسوس" التي انطلقت من أنقرة إلى طرابزون على ساحل البحر الأسود.

وتم إجلاء الركاب دون مشاكل، وفقاً للشركة.

وبثت شبكة "سي إن إن التركية" صوراً بدت فيها الطائرة عالقة بشكل خطير على المنحدر بعدما غرقت إطاراتها في الوحل، على مسافة أمتار من البحر.

كما نشرت وكالة "دوغان" صوراً بدا فيها الدخان يتصاعد من الطائرة. وما زالت أسباب الحادث مجهولة على ما أكد مكتب حاكم المحافظة.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن فاطمة غودرو، التي كانت على الطائرة، الذعر الذي ساد المسافرين. وقالت: "بدأنا نميل إلى الجانب، ثم إلى الأمام. وساد الذعر وسط الصراخ والزعيق". وأعاد المطار فتح أبوابه بعد إغلاقها صباح الأحد.