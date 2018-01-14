هذا ما قاله أصغر رابح لأضخم جائزة يانصيب في أميركا

تخيل أن يأتي يوم تنام فيه انساناً عادياً مكفياً مادياً، فتستيقظ لتجد نفسك مليونيراً!

هذا بالتحديد ودون أي مبالغة ما حصل مع شين ميسلر، شاب أميركي من بلدة بورت ريتشي على ساحل خليج #فلوريدا ، يبلغ من العمر 20 عاماً فقط، إذ تحول بين ليلة وضحاهاً إلى أصغر رابح لإحدى أضخم جوائز اليانصيب على مدى 21 عاماً في الولايات المتحدة، بحسب ما أوردت USA" Today"

فقد فاز بجائزة (ميجا مليونز) البالغة 451 مليون دولار (إذا ما قبضت على أقساط)، إلا أنه اختار تلقيها نقدا على دفعة واحدة لتكون بذلك قيمتها 282 مليون دولار .

وكانت البطاقة الفائزة بكل الأزواج الستة لأرقامها التي جرى سحبها في الخامس من يناير، بما فيها الرقم الحاسم، في حوزة شين ميسلر من بورت ريتشي. وكانت الجائزة ستصبح أكبر مبلغ لليانصيب في البلاد لو كان ميسلر اختار أن يتسلمها على دفعات.

وقال بيان صحفي من جائزة الياناصيب في فلوريدا إن ميسلر كان الفائز الوحيد في المسابقة على المستوى الوطني.

"ابق صادقاً تكافأ"

أما ميسلر الذي كان على ما يبدو يشعر ليلة سحب الجائزة بأنه سيفوز، بحسب ما أكد في بيان تناقلته مجمل وسائل الإعلام الأميركية، فقال:" أنا عمري 20 عاما فقط، ولكن يحدوني الأمل في أن أستخدمها في تحقيق مجموعة متنوعة من الرغبات، ومساعدة عائلتي والقيام ببعض الخير للإنسانية".



وأضاف:" إذا كان هناك شيء واحد تعلمته حتى الآن، وفي وقت قصير على هذه الأرض، فهو أن الذين يحافظون على روح وتفكير إيجابي ويبقون صادقين مع أنفسهم وذواتهم، يكافأون".

وأردف"أنا أتطلع إلى المستقبل."

إلى ذلك، وفي تصريح لصحيفة "التايمز" قال شين: "على الرغم من أنني صغير ويافع في السن، إلا أنني حصلت على دفعة قوية وهائلة هذا الأسبوع في الإدارة المالية، وأشعر بأنني محظوظ جداً لحصولي على هذه الثروة.

كما كشف الشاب "الغني" أنه يخطط للخروج من مدينة بورت ريتشي حيث كان يعيش، لكنه لن يتخلى طبعاً عن عائلته بل يعتزم رعايتها.

وفي حين قال إنه ينوي الاستمتاع قليلاً في البداية والحصول على بعض المرح، أكد أنه يود أن يرسم لنفسه طريقا للنجاح المالي حتى يتمكن من ترك إرث بعيد في المستقبل.