انظر إلى العشرات ينهار بهم طابق في مبنى البورصة بجاكرتا

كما يظهر في الفيديو، فإن عشرات الأشخاص كانوا يمرون في طابق يطل على البهو الرئيسي لمبنى البورصة في العاصمة الإندونيسية جكرتا أمس الاثنين، حين انهار بهم فجأة، فسقطوا جميعهم تحت كتل الإسمنت والحطام، وأصيب 77 منهم على الأقل بجروح، معظمهم طلاب من إحدى الجامعات بسومطرا الجنوبية، وكانوا في زيارة استطلاعية لسوق الأوراق المالية، إلا أن معجزة إلهية أنهت ما حدث من دون أي قتيل.

الشرطة التي نفت أن يكون الانهيار ناجما عن قنبلة، بحسب شائعات سرت، طوقت المبنى سريعا، بينما كان الناس يفرون منه، في حين تم نقل المصابين على محفات إلى خارجه، ومنه إلى المستشفيات القريبة "وستتحمل البورصة تكلفة علاجهم"، وفقا لما ذكر رئيس بورصة جاكرتا تيتو سوليستيو، فيما قال مساعده الشخصي، وكان داخل المبنى حين هوى طابقه، إن هيكلا من الخرسانة والمعدن انهار أيضا حول مقهى "ستاربكس" المجاور لمدخل المبنى.

هجوم إرهابي استهدف المبنى

والمبنى الذي أقيم في أواخر تسعينيات القرن الماضي، هو جزء من مجمّع مؤلف من برجين يضم أيضا مقر البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، ومعروف بحسب ما قرأت "العربية.نت" مما نقلته الوكلات، أنه كان هدفا في سبتمبر عام 2000 لهجوم انتحاري نفذه متطرفون، وأدى إلى مقتل 15 وجرح آخرين.

وأعلنت السلطات الإندونيسية في وقت لاحق أن البورصة أعادت فتح أبوابها واستأنفت نشاطها، فيما ذكر المتحدث باسم الشرطة، أرغو يوونو، لوسائل إعلام محلية أن بعض الضحايا، أصيبوا بجروح في أيدىهم وأقدامهم فقط.