العربية.نت اليوم.. بتبوك مر النبي موسى وقصة وزيرة عازفة

عرضت فقرة "العربية.نت اليوم" مجموعة من الأخبار المتنوعة، من تقديم الزميلة، هبة فارس، ضمن برنامج صباح العربية.

البداية من صفحة السعودية، وموضوع عن الموقع الذي ضرب فيه النبي موسى عصاه أثناء هروبه وقومه من فرعون.. ومضرب عصا موسى ممر طبيعي مدهش، يتغلغل وسط الجبال الشاهقة في تبوك بالقرب من مقنا، و"محافظة البدع" الشهيرة والمسماة "مغائر شعيب".

وتناولنا قصة المُجبِّر السعودي، طالب المؤمن، الذي تحدث لـ"العربية.نت" عن رحلته مع التجبير، التي ورثها عن والده الذي كان أول مجبر عربي في الثمانينيات ذاع صيته في السعودية وعلى مستوى الخليج، والذي عمل آنذاك موظفاً في أرامكو.

ومن مصر كشفنا قصة عازفة الفلوت، التي أصبحت أول وزيرة للثقافة بمصر.

ومن الصفحة الأخيرة عرضنا صورة جديدة لسفاح باكستان، الذي قتل واغتصب الطفلة زينب و7 فتيات أخريات.

وأخيرا تكلفة باهظة لزوجة فتحت البريد الإلكتروني لزوجها بالسر.

