مأساة.. تبرع بجزء من كبده لوالده ودفع حياته ثمنا

فقدت أسرة باكستانية ابنها الأكبر، إثر وفاته جراء محاولته إنقاذ والده عبر التبرع له بجزء من كبده، بحسب صحيفة "ذا تريبون" المحلية.

وقالت الصحيفة، الثلاثاء، إن #قمران_لاغاري (24 عاما) توفي أثناء خضوعه لعملية نقل جزء من #الكبد إلى والده المريض، مجاهد خان لاغاري (50 عاما).

وقرر قمران، الذي يعمل مهندسا كهربائيا، رغم تحذيرات عائلته والأطباء، أن يخضع لعملية جراحية لإنقاذ والده المصاب بالفشل الكبدي.

وتعرض الشاب العازب لعدد من المضاعفات خلال العملية الجراحية أسفرت عن وفاته، بحسب المصدر ذاته.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوالد مجاهد خان لا يزال يرقد في وحدة العناية المركزة، ولم يصل إليه بعد خبر وفاة ابنه الأكبر ودفنه.