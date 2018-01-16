مأساة في كاليفورنيا.. والدان يعذبان أبناءهما الـ 13

اتهمت شرطة #كاليفورنيا #زوجين بالتعذيب، بعد أن عثرت داخل منزلهما على أبنائهما، وهم 13 ولداً وبنت، يعانون سوء التغذية، وبعضهم كان مربوطاً بالأسرة. ووصف جيرانٌ العائلةَ بأنها منغلقة على نفسها، وتعزف عن أي تواصل اجتماعي.

وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة ريفارسايد، الاثنين، إن الشرطة اكتشفت الأمر بعد أن فرت فتاة عمرها 17 عاماً من المنزل الواقع في مدينة #بيريس على بعد نحو 113 كيلومترا شرق لوس أنجلوس، واتصلت بالسلطات باستخدام هاتف محمول وجدته بالمنزل.

وأصدرت الشرطة بياناً قالت فيه: "حدد المندوبون الموقع وكانوا يعتقدون أن به 12 طفلا، لكنهم صدموا حين اكتشفوا أن 7 منهم بالغون".

وأضافت: "كان واضحا أن الضحايا يعانون سوء التغذية، وفي حالة اتساخ شديدة"، مشيرة إلى أن "أعمارهم تراوحت بين عامين و29 عاما".

وألقي القبض على الأب ديفيد ألن تربين (57 عاما) والأم لويز آن تربين (49 عاما) ووجهت لكل منهما 9 اتهامات بالتعذيب و10اتهامات بتعريض أطفال للخطر. وتقرر حبسهما أو دفع غرامة قدرها 9 ملايين دولار لكل منهما.

وكشف الأبناء للضباط أنهم كانوا يتضورون جوعا، ولم تذكر الشرطة دافع #احتجاز الأبوين لهم.

وتظهر على صفحة يبدو أن الأبوين أنشآها على #فيسبوك صورة تجمعهما في ملابس الزفاف محاطين بـ 10 فتيات بأثواب عليها نقوش مربعة باللون الوردي بدرجاته المختلفة، و3 أولاد ببذلات رسمية.

وتظهر سجلات ولاية كاليفورنيا أن ديفيد تربين هو مدير مدرسة (ساندكاسل داي) وعنوانها منزل الأسرة نفسه، وأن الأسرة تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها عام 2011. ومن المقرر أن يمثل الزوجان أمام المحكمة الخميس القادم.