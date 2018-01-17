لاعبة جمباز تواجه طبيبها المتحرش: والدي انتحر

كشفت لاعية جمباز أميركية وقعت ضحية لتحرش، #لاري_نصار - طبيب منتخب أميركا السابق للجمباز - بعشرات الفتيات أن والدها انتحر بعدما فعله هذا الرجل الذي أقر بذنبه، ومن المنتظر أن يتعرض للسجن فترة طويلة.

وأكدت #كايل_ستيفنز، خلال جلسة استماع لنصار أمام محكمة في ميشيغان، أن الطبيب، وهو صديق للعائلة، بدأ #التحرش بها عندما كان عمرها 6 سنوات، وحاولت إبلاغ والدها ووالدتها لكنهما لم يصدقا ذلك.

وقالت ستيفنز، الثلاثاء: "لقد أقنعت أنت والدي ووالدتي أني كاذبة. البنات الصغيرات لن يبقين كذلك طوال العمر، إنهن يكبرن ويصبحن سيدات بوسعهن العودة وتدمير عالمك".

وأضافت أن والدها عندما أدرك أنها تقول الحقيقة تخلص من حياته بالانتحار.

وتقام جلسات الاستماع على مدار 4 أيام. ويطالب الادعاء بتوقيع عقوبة السجن مدى الحياة على نصار، البالغ عمره 54 عاما، والذي كان طبيبا للمنتخب الأميركي في 4 دورات أولمبية.

وحكمت محكمة أميركية الشهر الماضي على نصار بالسجن 60 عاما، بسبب استخدام الأطفال في مواد إباحية، ومن المنتظر حبسه في ميشيغان، بعدما أقر بذنبه في عدة اتهامات.