فيديو يظهر لحادث مرور غريب جعل السيارة تتطاير في الهواء

ظهر فيديو لما انتشرت صور عنه فقط حين صنفوه يوم حدث منذ 5 أيام بين أغرب حوادث المرور بالعالم، ففيه تحدت السيارة الطبيعة، وقوة الجاذبية فيها بشكل خاص، وقفزت من الشارع متطايرة من تحت إلى فوق، في حادث لولا الصور وفيديو تعرضه "العربية.نت" أدناه وانتشر بوسائل الإعلام ومواقع التواصل يوم الحادث، لما صدق أحد أن سيارة تطير بحسب ما ظهر في فيديو جديد عثروا عليه.

ورد عبر الوكالات عن الحادث الذي وقع السبت الماضي في مدينة Santa Ana بجنوب ولاية كاليفورنيا الأميركية، أن السائق الذي كان برفقته راكب آخر "طار بسيارته في الهواء إلى جدار مبنى على جانب الطريق، واخترق بها جدار عيادة طبيب للأسنان في الطابق الثاني، حيث بقيت معلقة فيه على ارتفاع 3 أمتار" طبقا لما ظهر بصور مصدرها الحساب "التويتري" لدائرة المرور في المدينة، وبها طوى خبر الحادث الغريب العالم كله تقريبا.

وسحب سائقها منها

ثم بحثت دائرة المرور وعثرت على شريطي فيديو لمراحل الحادث نفسه، والتقطت مشهده الرئيسي كاميرتا مراقبة من زاويتين مختلفتين في الشارع نفسه، وبواحد من الشريطين، تعرضه "العربية.نت" أدناه، أصبح أحد أغرب حوادث المرور في العالم موثقا أكثر، ففيه نرى السيارة تنطرد من تحت إلى فوق بسرعة هائلة وتطير في مشهد استمر ثانية واحدة فقط.

اتضح، طبقا لتحقيق شرطة "سانتا آنا" الأولي، أن السيارة التي كانت منطلقة بسرعة عالية، اصطدمت بحاجز وسط الشارع، جعلها تنطرد متطايرة الى فوق، فأصيب السائق "الذي كان مخمورا وتعاطى مخدرات" بإصابات طفيفة، كما ومن كان معه، وبقيا معا في داخلها وهي معلقة، إلى أن أنزلها فريق للإنقاذ وسحب سائقها منها، فيما أخرج الراكب نفسه من دون أي مساعدة.

كأنها ضرس مؤلم

أما الفيديو الثاني الذي عثروا عليه، ونراه أيضا أدناه، فالتقطت مشهده كاميرا مثبتة في مقدمة حافلة ركاب كانت تمر في الشارع عصر السبت الماضي، على حد ما قرأت "العربية.نت" بخبره الوارد في موقع صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية، فرصدت السيارة وهي تتعثر بالحاجز وسط الطريق، ثم تعبر الشارع أفقيا بثانية واحدة تقريبا من جانب الى آخر.

إلا أن الجانب الآخر لم يكن على الأرض، بل في أعلاها 3 أمتار، حيث المبنى الذي تقع فيه عيادة طبيب الأسنان، وحيث استقرت السيارة، وهي ماركة Nissan Altimaمعلقة في الجدار، كأنها ضرس مؤلم لجأ صاحبه إلى العيادة لاقتلاعه، وهكذا كان