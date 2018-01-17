ولادة الطفل الثالث لكيم كاردشيان من أم بديلة

أعلن الزوجان كيم كاردشيان وكانييه ويست ولادة طفلهما الثالث، وهي أنثى أنجبتها أم بديلة.

وغرّدت كيم الثلاثاء "هي هنا!"، مضيفة "يسعدنا، أنا وكانييه، أن نعلن لكم ولادة ابنتنا الرائعة بصحة جيدة، ونحن ممتنان للأم البديلة، التي حوّلت أحلامنا حقيقة".

وولدت الطفلة التي لم يكشف عن اسمها بعد، الاثنين، وهي تزن 3.3 كيلوغرام، بحسب ما أوضحت نجمة تلفزيون الواقع البالغة من العمر 37 عاما.

وكان موقع "TMZ" لأخبار المشاهير قد أفاد في أيلول/سبتمبر أن الأم البديلة تلقت 45 ألف دولار.

وللزوجين طفلان هما فتاة تدعى نورث في الرابعة من العمر وصبيّ اسمه سانت في عامه الثاني.

وتعاني كيم كاردشيان على ما يبدو من مشاكل في المشيمة تسببت بمضاعفات خطرة خلال حملها بطفلها الثاني، وكانت تعرض حياتها للخطر إذا ما حبلت مرّة ثالثة.

وكثيرون هم المشاهير الذين لجؤوا إلى خدمات أم بديلة، بحسب مجلة "بيبول"، من مايكل جاكسون إلى ساره جيسيكا باركر، مرورا بإلتون جون وتايرا بانكس.