غزو أم نهاية العالم؟ فيديو شهاب مجنون يثير الأميركيين

أكدت وكالات جيولوجية وأخرى تعمل في مجال الأرصاد الجوية أن شهاباً ساطعاً مرق في سماء أجزاء من الغرب الأوسط الأميركي و #كندا، الثلاثاء، ثم تسبب في انفجار كبير هز المنازل وأفزع متابعي الظاهرة الفلكية.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن #الشهاب شوهد في سماء مناطق بولايتي #أوهايو و #ميشيغان الأميركيتين وولاية أونتاريو الكندية حوالي الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، وتسبب في هزة قوتها درجتان على بعد نحو 7 كيلومترات شرقي مدينة سانت كلير شورز بشرق ولاية ميشيغان.

وأكدت الهيئة الوطنية للطقس أن الظاهرة لا علاقة لها بالأرصاد الجوية، لكنها شهاب على الأرجح.

وأضافت على "تويتر": "بوسع الهيئة الوطنية للطقس تأكيد أن الوميض والفرقعة لم يكونا برقا أو رعدا بل ربما شهاب".

وأشعل الشهاب وسائل #التواصل_الاجتماعي حيث سارع الأميركيون لنشر مقاطع فيديو والحديث عما رأوه وأحسوا به.

وكتبت امرأة تدعى جنيفر ويلسون على "تويتر": "لا أصدق أنه كان شهابا! هز منزلنا وأحدث فرقعة كبيرة! ظننا أن أحدهم قصف منزلنا".

لكن تكهنات آخرين خرجت قليلا عن المألوف. وجاء في حساب على تويتر باسم (كراش): "اعتقدت أنني حتما أرى غزوا فضائيا أو أنها #نهاية_العالم. إنها تجربة رائعة عندما تتذكرها، لكنها مرعبة عندما تعيشها".