شاهد برلماني بريطاني يضجر من خطاب زميله.. حتى النوم

ظهر عضو #البرلمان_البريطاني عن حزب المحافظين، #ديزموند_سوين، نائماً أثناء جلسة برلمانية، في الوقت الذي كان يلقي فيه العضو، كين كلارك، عن الحزب نفسه خطاباً.

وكان كلارك يتحدث عن رغبته في بقاء بلاده تحت مظلة "سوق واحدة مع دول الاتحاد الأوروبي"، بعد تنفيذ البريكست، أي خروج #بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكانت الجلسة البرلمانية بمجلس العموم البريطاني تناقش "فاتورة" خروج بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، فيما كان كلارك يتحدث عن حقوق مواطني أوروبا في بريطانيا بعد الانفصال.

وغالباً ما يبدو سوين وهو يضع يده على رأسه ويتنهد خلال خطب كلارك، إلا أنه هذه المرة وصل الأمر معه للنوم، وكأنه لا يريد أن يسمع كلام زميله، بحسب ما علّق البعض على مواقع التواصل.

وبعدها، يبدو أن سوين استيقظ من غفوته، ليظهر ابتسامة بعد أن اكتُشف أمره.

ويبدو أنها ليست المرة الأولى التي ينتهي فيها ضجر سوين من زميله كلارك بهذه الطريقة، ففي 13 ديسمبر/كانون الأول وضع قبضتي يديه على رأسه وبدا غير مرتاح لكلام كلارك.