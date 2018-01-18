كنيسة قديمة صغيرة للبيع في فرنسا.. شرط نقلها من موقعها

ستطرح كنيسة صغيرة متداعية شُيّدت في القرن الـ19 على الطراز القوطي الجديد للبيع في #مزاد من المرتقب تنظيمه في 22 كانون الثاني/يناير في فرنسا، لكن يشترط على صاحبها الجديد أن "يحملها" معه ليضعها في موقع آخر.

وقال فيليب روياك المُشرف على عملية البيع هذه: "إنها المرة الأولى التي تطرح فيها #كنيسة في مزاد"، مشيراً إلى أن السعر الأولي هو 5000 يورو "فقط".

وهذه الكنيسة الصغيرة التي شيدها غي دي لافو بين عامي 1890 و1892 في دارته في مونسيه (وسط #فرنسا)، ليست مدرجة في قائمة التراث التاريخي، لذا ما من مانع من بيعها وتفكيكها.

وقد عانت من الإهمال وتعرضت لعاصفة عاتية في كانون الأول/ديسمبر 1999. كما انهارت قبّة الجرس خلال أعمال ترميم وتداعى السقف ولم يبق سوى الجدران.

ولا يريد مالك الكنيسية حالياً جاك وينبرغ أن يحافظ على هذه العمارة التي تشكل خطرا على محيطها لكنه لا ينوي أيضا هدمها.

ويتعذر عليه تكبد تكاليف ترميمها، لذا كلف روياك ببيعها بهدف إنقاذها من خلال "نقلها".