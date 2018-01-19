اتهامات لملاكم بريطاني سابق بتشجيع الأعمال الإرهابية

يواجه بطل الملاكمة البريطاني السابق، أنتوني سمول، اتهامات بتشجيع الأعمال الإرهابية.

وقد وجهت الشرطة البريطانية التهمة لسمول، البالغ من العمر 36 عاماً، صباح الخميس في لندن، بتشجيع العنف المتطرف في شريط فيديو على وسائل الإعلام الاجتماعية يعود تاريخه إلى أيلول/سبتمبر 2016.

وسيعرض سمول على محكمة ويستمنستر الجزئية الأربعاء 24 كانون الثاني/يناير، وفق بيان صادر عن الشرطة.

وتأتي التهمة بتشجيع أعمال الإرهاب للملاكم السابق وفق القسم 1 من قانون الإرهاب لعام 2006 فيما يتعلق بنشر فيديو على وسائل التواصل.

وكانت الشرطة قد حققت في الأمر قبل أن توجه الاتهام للرجل، الذي سبق أن فاز بلقب الوزن المتوسط للبطولة البريطانية والكومنولث عام 2009.

وقد اتهم سمول سابقاً بدعم تنظيم #داعش، لكن هيئة المحلفين وجدت أنه غير مذنب بالتآمر للقتال مع الجماعة المتطرفة في سوريا عام 2015.