بالصور.. بوتين يغطس في بحيرة جليدية

شارك الرئيس الروسي، فلاديمير #بوتين، في احتفال ديني تقليدي في البلاد، بالغطس في مياه بحيرة جليدية.

وعرضت محطات التلفزيون الروسية بوتين، البالغ من العمر 65 عاماً، يقترب من حفرة في الجليد على بحيرة سيليجر على بعد حوالي 400 كيلومتر شمال موسكو، مرتدياً معطفا من الفراء وحذاءً شتوياً طويل الرقبة.

وكانت درجة الحرارة في ذلك الوقت حوالي ست درجات مئوية تحت الصفر.

وقال المتحدث باسم بوتين، ديمتري بيسكوف، إن الرئيس غطس في المياه الجليدية في هذه المناسبة من قبل، لكن الجمعة كانت المرة الأولى التي يفعل ذلك علناً.

وأنشأت السلطات مواقع الاستحمام المخصصة لهذا الاحتفال في جميع أنحاء روسيا، بما في ذلك بعض المناطق في سيبيريا، حيث تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون 22 درجة تحت الصفر.