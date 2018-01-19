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طالب روسي يهاجم رفاقه بفأس ويحرق حجرة بمدرسته

المصدر: موسكو - وكالات
الفأس الذي استخدمه الطالب
رابط مختصر

هاجم مراهق روسي مجموعة طلاب أصغر منه بفأس وأصاب ستة أشخاص، قبل أن يشعل النار داخل مدرسته.

صورة تناقلتها مواقع روسية للمهاجم صورة تناقلتها مواقع روسية للمهاجم

وأوضحت لجنة التحقيق الروسية أن المراهق، وهو من طلاب الصف التاسع، هاجم مجموعة من طلاب الصف السابع بفأس في المدرسة الواقعة على مشارف مدينة أولان أوديه في #سيبيريا ثم أشعل النار في الحجرة.

الشرطة في مكان الهجوم الشرطة في مكان الهجوم

وأصيب خمسة طلاب ومعلم في الهجوم. وتم اعتقال المهاجم ثم نُقل إلى مستشفى بعد أن حاول الانتحار، ولم تكن دوافع الطالب واضحة على الفور.

الدماء في محيط المدرسة الدماء في محيط المدرسة

ويعد هذا الهجوم الثاني على مدرسة في #روسيا هذا الأسبوع. وطعن مراهقان أطفالا ومدرسين بسكاكين يوم الاثنين، ما أسفر عن إصابة 15 شخصا، ثم حاولا قتل بعضهما ولكن تم اعتقالهما.

من عمليات إخماد الحريق من عمليات إخماد الحريق

وذكرت تقارير في البداية أن ما حدث هو هجوم نفذه ملثمان، لكن السلطات قالت لاحقا إنه بدأ بمعركة بالسكاكين بين تلميذين.

الشرطة في مكان الهجوم الشرطة في مكان الهجوم
الشرطة في مكان الهجوم الشرطة في مكان الهجوم
الشرطة في مكان الهجوم الشرطة في مكان الهجوم
صورة تناقلتها مواقع روسية للمهاجم صورة تناقلتها مواقع روسية للمهاجم
المدرسة التي تم فيها الهجوم المدرسة التي تم فيها الهجوم
آثار الهجوم في المدرسة آثار الهجوم في المدرسة
آثار الهجوم في المدرسة آثار الهجوم في المدرسة
الحجرة التي أحرقها الطالب الحجرة التي أحرقها الطالب

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