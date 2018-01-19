طالب روسي يهاجم رفاقه بفأس ويحرق حجرة بمدرسته

هاجم مراهق روسي مجموعة طلاب أصغر منه بفأس وأصاب ستة أشخاص، قبل أن يشعل النار داخل مدرسته.

وأوضحت لجنة التحقيق الروسية أن المراهق، وهو من طلاب الصف التاسع، هاجم مجموعة من طلاب الصف السابع بفأس في المدرسة الواقعة على مشارف مدينة أولان أوديه في #سيبيريا ثم أشعل النار في الحجرة.

وأصيب خمسة طلاب ومعلم في الهجوم. وتم اعتقال المهاجم ثم نُقل إلى مستشفى بعد أن حاول الانتحار، ولم تكن دوافع الطالب واضحة على الفور.

ويعد هذا الهجوم الثاني على مدرسة في #روسيا هذا الأسبوع. وطعن مراهقان أطفالا ومدرسين بسكاكين يوم الاثنين، ما أسفر عن إصابة 15 شخصا، ثم حاولا قتل بعضهما ولكن تم اعتقالهما.

وذكرت تقارير في البداية أن ما حدث هو هجوم نفذه ملثمان، لكن السلطات قالت لاحقا إنه بدأ بمعركة بالسكاكين بين تلميذين.