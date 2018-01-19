ملابس محايدة للرياضيين الروس في الأولمبياد.. وهذا السبب

سيرتدي #الرياضيون_الروس المشاركون في دورة #الألعاب_الأولمبية الشتوية الشهر المقبل ملابس يغلب عليها اللون الرمادي دون أي عبارات وطنية نظرا لمشاركتهم بشكل "مستقل"، عقب حظر مشاركة الفريق الوطني الروسي بسبب مزاعم تعاطي منشطات.

وكشفت الشركة التي ستزود الفريق الروسي بالملابس خلال #الأولمبياد الشتوي عن نماذج للزي الخميس، وقالت إنه سيتم وضع شعار على الملابس يحمل عبارة "رياضي أولمبي من روسيا".

وقالت شركة "زاسبورت" مزود الفريق الروسي بالملابس في بيان: "الزي المحايد لا يحتوي على أي رموز، سواء العلم أو النسر برأسين (الموجود على علم) روسيا الاتحادية".

وأضاف البيان أن هذه الملابس تتوافق مع القواعد التي حددتها اللجنة الأولمبية الدولية.

وحرّمت اللجنة الأولمبية الدولية #روسيا من المشاركة في الدورة التي تستضيفها كوريا الجنوبية الشهر المقبل بسبب ما قالت إنها "عملية تلاعب ممنهجة لا سابق لها" لبرنامج مكافحة #المنشطات، لكن روسيا نفت هذه المزاعم.