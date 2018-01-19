"الأرملة السوداء" سممت متشرداً وبنّاء وابتزت 20 رجلاً!

حكم على الفرنسية باتريسيا داغورن الملقبة بـ #الأرملة_السوداء بالسجن 22 عاما بعد إدانتها بتهمة #التسميم لرجال عدة بينهم اثنان توفيا في ظروف مشبوهة رغم نفيها أن تكون قامت بذلك وتشديد محاميها على غياب الأدلة.

وكانت داغورن تحاكم أمام #محكمة #الجنايات في #نيس (جنوب شرق) بتهمة قتل رجلين متقاعدين في العام 2011 أحدهما مشرد والثاني بناء سابق يتمتع بمعاش تقاعدي مريح.

ولم يظهر أي تأثر على داغورن عند تلاوة الحكم.

وكانت متهمة أيضا بإعطاء عقاقير مضرة وهي من نوع فاليوم، إلى رجلين ثمانينيين التقتهما عبر وكالة تعارف.

وكانت النائبة العامة قد طالبت بإنزال عقوبة السجن 30 عاما في حق المتهمة المسجونة منذ العام 2012 والتي سبق أن حكم عليها بالسجن خمس سنوات العام 2013 بعد إدانتها بتهمة السرقة والاحتيال والاحتجاز.

ويبدو أن باتريسيا داغورن تعرفت على نحو 20 رجلا في منطقة الكوت دازور بين عامي 2011 و2012 محاولة ابتزاز المال منهم خصوصا.