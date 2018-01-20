دراسة تكشف عادات البريطانيين في تناول العشاء

في خلال 21 دقيقة وفي غرفة الجلوس وأمام الشاشة ... هكذا يتناول البريطانيون مأدبة العشاء عموما، بحسب دراسة حول العادات الغذائية في بريطانيا نشرت نتائجها السبت.

أظهرت دراسة في المملكة المتحدة، نشرت السبت، أن أكثر من نصف الأسر البريطانية (57 %) لا تجتمع كل ليلة حول مأدبة العشاء.

أما العائلات التي تجتمع ليلا لتناول وجبة العشاء، فهي تفضل في أغلب الأحيان تناول المأكولات على الأريكة (34 %)، في مقابل 20 % منها تأكل في المطبخ و18 % تجلس حول طاولة للعشاء. كما أن خُمس الأسر البريطانية لا تملك طاولة مخصصة للأكل.

ومن الأسباب الرئيسية التي تحول دون اجتماع العائلة للعشاء، كثرة الانشغالات والخلافات. وبالنسبة إلى بريطاني واحد من أصل خمسة، من الشائع أن يتناول المرء العشاء وحده وهو واقع 14 % منهم كل يوم.

وأكثر من نصف الأسر (55 %)، يتناولون وجبة العشاء أمام التلفاز أو الحاسوب أو مع هاتف محمول في اليد الأخرى.

غير أن نصف البريطانيين تقريباً (49 %) ما زالوا يعتبرون أن المشاركة في وجبة عائلية هي أفضل وسيلة لتمضية الوقت مع العائلة ويحبذ 47 % لو كان بإمكانهم الاجتماع لهذه المناسبة مرات أكثر.

ويقول باتريك ألكسندر الباحث في مركز الأبحاث حول الإشكاليات الاجتماعية (سيرك) إن "العائلات لا تزال تدرك أهمية تشارك الوجبات من الناحية الاجتماعية وهي تعتبر هذه المناسبات بمثابة نشاط يجلب السعادة والمودة".

لكنه يوضح أن "تشارك وجبة يشكل ممارسة في طور التغير. وبات وجود الشاشات عملة سائدة عند السواد الأعظم من العائلات".

وقد تولى معهد "أوبينوين ماترز" إجراء هذه الدراسة التي شملت 2164 بالغا في بريطانيا بين 5 و10 كانون الثاني/يناير.

