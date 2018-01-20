فيديو مروّع لقارب مسرع كاد يقتل 3 صيادين في النهر

كاد قارب مسرع يقتل ثلاثة من الصيادين وهم داخل قاربهم، في فيديو مروّع.

ويبدو في الفيديو كيف اقترب القارب المسرع من بعيد، في حين يصيح من هم بقارب الصيد وهم ينظرون إلى هذه الآلة المهولة تتقدم نحوهم ومعها يسرع القدر.

ولم يكن من تصرف سوى الاستجابة لمحفزات الدماغ بأن يرموا بأجسادهم في #النهر بأسرع وقت ممكن، وهذا ما حدث.

الواقعة حدثت بين زورق ضخم بطول 31 قدماً وآخر أصغر بطول 20 قدما، وذلك على نهر كولومبيا بولاية أوريغون الأميركية.

وعادة ما يضطر الصيادون للقفز في الماء في مثل هذه الظروف، حيث إن سرعة القوارب يصعب التحكم فيها.

لكن أحد الثلاثة في القارب، وهم رجلان وامرأة، قد تعرض لإصابة في كاحله والساق والذراع، وهو السيد مايس الذي يبلغ من العمر 47 سنة، والذي يعمل ضابط شرطة وكان خارج الخدمة.

ويطالب الصيادون غير المتفرغين الآن بتعويض قدره 269 ألف جنيه إسترليني عن تضرر قاربهم مع الإصابات للأشخاص.

وفي التحقيقات قال لارسن البالغ من العمر 75 عاماً والذي كان يقود #القارب المسرع، إنه لم يكن قادرا على رؤية القارب الآخر من منصة القيادة.